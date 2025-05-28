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Galatasaray Çağdaş Faktoring, beş oyuncuyla yollarını ayırdı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ani bir kararla 5 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırdı.

calendar 28 Mayıs 2025 14:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, beş oyuncuyla yollarını ayırdı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, beş oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Cecilia Zandalasini, Li Yueru, Julie Vanloo, Anete Steinberga ve Jisu Park ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, play-off yarı final serisinde ÇBK Mersin'e 2-0 yenilerek sezonu noktalamıştı.


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