ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray, Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 92-73'lük skorla mağlup etti.



Sarı-kırmızılılar, ligde 3 hafta sonra yeniden kazandı. Galatasaray'da 20 sayı üreten Brock Motum galibiyette büyük rol oynadı.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta özellike Williams ile etkili olan Galatasaray, 4. dakikayı 12-4 üstün geçti. Rakibine göre daha enerjik ve kontrollü hücumlar yapan konuk ekip, Göksenin Köksal ve Tyus'ın da devreye girmesiyle çeyreği 25-16 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe hızlı başlayıp Jones ve Newman ikilisiyle 7 sayı bulan Frutti Extra Bursaspor, 12. dakikada farkı 2'ye (23-25) indirdi. Bu periyotta takım halinde daha iyi savunma yapan ve set hücumlarıyla etkili olan Bursa temsilcisi, 17. dakikada skoru eşitledi: 36-36. Soyunma odasına Galatasaray'ın 43-39 üstünlüğüyle gidildi.



Üçüncü çeyreğin başında Kadji ile üst üste üçlükler bulan Frutti Extra Bursaspor, uzun süre sonra skorda üstünlüğü yakaladı: 45-43. Molanın ardından Galatasaray; Yiğit Arslan, Motum ve Williams ile hücumda etkili olarak 9-0'lık seri yakaladı ve skoru 52-45'e getirdi. Hücumda top kayıpları yapan Bursa temsilcisi karşısında daha istekli oynayan sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 19 sayı önde girdi: 50-69.



Son çeyrekte Galatasaray, rakibine skorda geri dönüş şansı tanımadı ve salondan 92-73 galip ayrıldı.



Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Serhat Büker



Frutti Extra Bursaspor: Munford 2, Peters 14, Newman 4, Kadji 18, Metin Türen 1, Tevfik Akdamar 12, Jones 9, Ender Arslan 8, Oğuz Savaş 5



Galatasaray: Macon 6, Yiğit Arslan 12, Motum 20, Williams 10, Göksenin Köksal 9, Tyus 13, Hunter 15, Barış Ermiş 7, Ayberk Olmaz, Saadettin Donat



1. Periyot: 16-25

Devre: 39-43

3. Periyot: 50-69

5 faulle çıkan: 39.11 Peters (Frutti Extra Bursaspor)



