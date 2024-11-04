Galatasaray bu hafta oynamadan kazandı

Süper Lig'de namağlup tek takım olarak kalan Galatasaray, BAY haftasındaydı. Sarı kırmızılılar adına Trabzonspor-Fenerbahçe maçının olması avantajdı çünkü her türlü sonuç bir rakibinin yarışta geride kalması anlamına geliyordu.
PUAN FARKI 8 OLDU
Asıl sürpriz ve Cimbom'u oynamadan kazandıran haber ise Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlılar kendi sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olunca aradaki puan farkı daha 10. haftada 8'e çıktı.
"İŞİMİZE BAKALIM"
Sarı kırmızılı takım adına avantajlı bir hafta geride kalırken teknik direktör Okan Buruk temkinli.
Rakiplerden çok kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirten başarılı teknik adam "Biz maç maç gidelim. Rekor düşüncelerinden çok galip gelip bir sonraki maça odaklanmak daha değerli. Rekorlara sezon sonu bakılır! Şimdi önümüzde çok kritik bir Tottenham mücadelesi var. Avrupa'daki durumumuz açısından çok belirleyici bir sınav" görüşünde.
PUAN FARKI 8 OLDU
Asıl sürpriz ve Cimbom'u oynamadan kazandıran haber ise Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlılar kendi sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olunca aradaki puan farkı daha 10. haftada 8'e çıktı.
"İŞİMİZE BAKALIM"
Sarı kırmızılı takım adına avantajlı bir hafta geride kalırken teknik direktör Okan Buruk temkinli.
Rakiplerden çok kendi maçlarına odaklanmaları gerektiğini belirten başarılı teknik adam "Biz maç maç gidelim. Rekor düşüncelerinden çok galip gelip bir sonraki maça odaklanmak daha değerli. Rekorlara sezon sonu bakılır! Şimdi önümüzde çok kritik bir Tottenham mücadelesi var. Avrupa'daki durumumuz açısından çok belirleyici bir sınav" görüşünde.