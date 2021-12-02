Galatasaray, Boey'in İstanbul'a dönüş tarihi açıklandı

30 Eylül'den beri sahalardan uzak kalan ve tedavisini Fransa'da sürdüren Sacha Boey'in durumu netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Boey'in İstanbul'a dönüş tarihi açıklandı
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02 Aralık 2021 15:32
Galatasaray, Sacha Boey'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürecek." denildi.

Fransa bulunan genç oyuncu, günlük yaklaşık 8 saatlik tedavi programıyla hazırlanıyordu.

Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürecek.

Sacha Boey, Galatasaray forması giydiği 7 resmi maçta 1 gol atmayı başardı.


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