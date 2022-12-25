Galatasaray, bıraktığı gibi başlamak istiyor!

Galatasaray, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, bıraktığı gibi başlamak istiyor!
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25 Aralık 2022 10:03
Üst üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray, Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla dönüyor.

HEDEF 3 MAÇTA 9 PUAN

Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da hedef bu 3 maçta 9 puan almak ve 6'lı seriyi tamamlamak.

ICARDI VE MUSLERA YOK

Cezalı Muslera ve tedavisi devam eden Icardi bu hafta Aslan'ı yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk, kupada dinlendirdiği as oyuncuları Sacha Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens'e İstanbulspor maçında ilk 11'de forma verecek. Bu arada Galatasaray'da Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira ve Kerem sarı kart cezası sınırında... 

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