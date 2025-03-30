Galatasaray, Beşiktaş'a ligde 3 maç sonra yenildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a ligde üç maç sonra kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Beşiktaş'a ligde 3 maç sonra yenildi
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30 Mart 2025 01:41
Son güncelleme 30 Mart 2025 01:46
Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 3 maç sonra mağlup oldu.

Siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte yapılan 3 lig müsabakasını da kazandı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşam yaşadığı yenilgiyle diğer önemli serilerinin yanı sıra Beşiktaş'a karşı yakaladığını galibiyet serisini de koruyamadı.

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