Galatasaray, Beşiktaş'a ligde 3 maç sonra yenildi

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 3 maç sonra mağlup oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte yapılan 3 lig müsabakasını da kazandı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşam yaşadığı yenilgiyle diğer önemli serilerinin yanı sıra Beşiktaş'a karşı yakaladığını galibiyet serisini de koruyamadı.
Siyah-beyazlılara karşı son yenilgisini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte yapılan 3 lig müsabakasını da kazandı.
Okan Buruk'un öğrencileri, bu akşam yaşadığı yenilgiyle diğer önemli serilerinin yanı sıra Beşiktaş'a karşı yakaladığını galibiyet serisini de koruyamadı.