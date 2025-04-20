Galatasaray, Bayern Münih yolunda

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu yıl da rakip tanımıyor. Okan Buruk'un ekibi, lig ikincisine hiç yenilmezken, üçüncü sıradaki takıma şut şansı bile vermedi. Bodrum FK ise kaleye yaklaşamadı. Sarı-kırmızılılar, emin adımlarla mayısa yürüyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Bayern Münih yolunda
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20 Nisan 2025 13:49
Süper Lig'in son iki sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, bu sezon da performansıyla dikkat çekiyor. Manchester United ve Bayern Münih'in liglerindeki dominasyonuna benzer bir başarı sergileyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde bir kez daha şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda.

İngiliz devi Manchester United, Sir Alex Ferguson döneminde 13 lig şampiyonluğu kazanırken; Bayern Münih de 2012-2023 arasında 11 kez üst üste Bundesliga'yı zirvede tamamladı. Galatasaray ise Süper Lig'de benzer bir hakimiyet kurarak son iki sezona damga vurdu.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Beşiktaş yenilgisi sonrası Lemina'yı orta sahaya çekerek takımı yeniden ayağa kaldıran Okan Buruk, sakatlığını atlatan Yunus'un da dönüşüyle oyun gücünü artırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi eleyen sarı-kırmızılılar, ligde ise Samsunspor ve Bodrum FK'ye kaleyi dahi göstermedi.

TARİHİ İSTATİSTİKLER

Galatasaray, Fenerbahçe maçında 23 şut, 3.17 gol beklentisi, 37 ceza sahası buluşması ve 11 kornerle dikkat çekerken, Bodrum karşısında sezonun en yüksek şut (35), ceza sahasına giriş (59) ve korner (16) rakamlarına ulaştı.

Hem istatistiksel hem oyun anlamında rakiplerine büyük üstünlük kuran Galatasaray, bir kez daha mayıs ayına çifte kupa hedefiyle giriyor.

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