Galatasaray, Bayern Münih yolunda

Süper Lig'in son iki sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, bu sezon da performansıyla dikkat çekiyor. Manchester United ve Bayern Münih'in liglerindeki dominasyonuna benzer bir başarı sergileyen sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde bir kez daha şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İngiliz devi Manchester United, Sir Alex Ferguson döneminde 13 lig şampiyonluğu kazanırken; Bayern Münih de 2012-2023 arasında 11 kez üst üste Bundesliga'yı zirvede tamamladı. Galatasaray ise Süper Lig'de benzer bir hakimiyet kurarak son iki sezona damga vurdu.
HEDEF ÇİFTE KUPA
Beşiktaş yenilgisi sonrası Lemina'yı orta sahaya çekerek takımı yeniden ayağa kaldıran Okan Buruk, sakatlığını atlatan Yunus'un da dönüşüyle oyun gücünü artırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi eleyen sarı-kırmızılılar, ligde ise Samsunspor ve Bodrum FK'ye kaleyi dahi göstermedi.
TARİHİ İSTATİSTİKLER
Galatasaray, Fenerbahçe maçında 23 şut, 3.17 gol beklentisi, 37 ceza sahası buluşması ve 11 kornerle dikkat çekerken, Bodrum karşısında sezonun en yüksek şut (35), ceza sahasına giriş (59) ve korner (16) rakamlarına ulaştı.
Hem istatistiksel hem oyun anlamında rakiplerine büyük üstünlük kuran Galatasaray, bir kez daha mayıs ayına çifte kupa hedefiyle giriyor.
İngiliz devi Manchester United, Sir Alex Ferguson döneminde 13 lig şampiyonluğu kazanırken; Bayern Münih de 2012-2023 arasında 11 kez üst üste Bundesliga'yı zirvede tamamladı. Galatasaray ise Süper Lig'de benzer bir hakimiyet kurarak son iki sezona damga vurdu.
HEDEF ÇİFTE KUPA
Beşiktaş yenilgisi sonrası Lemina'yı orta sahaya çekerek takımı yeniden ayağa kaldıran Okan Buruk, sakatlığını atlatan Yunus'un da dönüşüyle oyun gücünü artırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi eleyen sarı-kırmızılılar, ligde ise Samsunspor ve Bodrum FK'ye kaleyi dahi göstermedi.
TARİHİ İSTATİSTİKLER
Galatasaray, Fenerbahçe maçında 23 şut, 3.17 gol beklentisi, 37 ceza sahası buluşması ve 11 kornerle dikkat çekerken, Bodrum karşısında sezonun en yüksek şut (35), ceza sahasına giriş (59) ve korner (16) rakamlarına ulaştı.
Hem istatistiksel hem oyun anlamında rakiplerine büyük üstünlük kuran Galatasaray, bir kez daha mayıs ayına çifte kupa hedefiyle giriyor.