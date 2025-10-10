09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor'dan EFC'ye katılım

Üç Türk kulübü, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'ne (EFC) katıldığını sosyal medyadan duyurdu. Kulüpler, Avrupa futbolunda yeni dönemin parçası olmaktan gurur duyduklarını açıkladı.

09 Ekim 2025 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 01:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor'dan EFC'ye katılım
Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğine (EFC) katıldığını açıkladı.
 
Üç kulüp, Avrupa'nın önemli takımlarını bir araya getiren EFC adlı organizasyona katıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
 
Sarı-kırmızılı kulüp, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Avrupa futbolunun bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğindeyiz." ifadelerine yer verdi.
 
Başakşehir Kulübü ise Instagram'dan "Avrupa Futbol Kulüpleri Birliğinin bu yeni döneminin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadeleriyle organizasyona dahil olduğunu duyurdu.
 
Samsunspor Kulübü de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "EFC vizyonu altında birleşerek Avrupa futbolunda yeni bir dönemin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte oyunu bir üst seviyeye taşımaya hazırız." paylaşımını yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
