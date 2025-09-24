Galatasaray, Avrupa devleri arasında!

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan lider Galatasaray'a bu sezon da durdurulamıyor. 6 maçını da kazanan Cimbom, Avrupa'nın 8 büyük liginde puan kaybetmeyen 5 takımdan biri durumunda.
AVRUPA'DA KAYIPSIZ DEVAM EDENLER
Porto da 6'da 6 yaparken, Real Madrid ile Liverpool oynadığı 5 maçı kazandı. Bayern Münih 4'te 4 ile yola devam ediyor.
Süper Lig ile birlikte 6 maça çıkan 2 ülke var. Portekiz ve Hollanda. Porto 6 maçını da galip tamamladı. Ancak Aslan, Porto'dan da +2 averajla önde. Hollanda'da ise Feyenoord 6 maçın 5'ini galip bitirdi.
BAYERN İLE EN SKORER
Rakiplerine gol yağdıran sarı kırmızılılar 18 golle Bayern Münih ile birlikte Avrupa'nın en skorer takımı konumunda yer alıyor.
