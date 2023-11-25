Galatasaray, Alanyaspor'u 3 maç sonra puansız uğurladı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Alanyaspor'u 3 maç sonra puansız uğurladı
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25 Kasım 2023 23:32
Son güncelleme 25 Kasım 2023 23:33
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 3 maç sonra Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Akdeniz temsilcisi karşısında sahasındaki son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ilk yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 3 mücadelede 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Rakibini İstanbul'da 3 sezondur yenemeyen Galatasaray, sahadan 4-0 galip ayrılarak bu istatistiği de sonlandırdı.

Alanyaspor'da kötü gidiş sürüyor

Son olarak ligin 8. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akdeniz temsilcisi, sonrasındaki 5 maçtan da puan çıkaramadı.

Alanyaspor, bu süreçte sırasıyla Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Turuncu-yeşilli takım, söz konusu 5 karşılaşmada kalesinde 11 gol görürken, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

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