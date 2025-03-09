Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. GAIN Park'taki mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.
Alanyaspor, 23. dakikada Tonny Vilhena'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Galatasaray, Alanyaspor karşısında ikinci yarıda geri döndü. Sarı-kırmızılılara Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada kendi kalesine Fidan Aliti ve 62. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Öte yandan Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç, devre arası hakem Yasin Kol'a itirazlarının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 68 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.
4 MAÇ SONRA GALİBİYET
Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte resmi maçlarda dört maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından önce; AZ Alkmaar, Fenerbahçe, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
1-Galatasaray: 68 puan, 26 maç
2-Fenerbahçe: 61 puan, 25 maç
GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı.
Gain Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine Morata ilk 11'de oynadı.
Galatasaray, Alanyaspor karşısına Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, Sallai, Kerim Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert ve Cuesta, yedek kulübesinde forma bekledi.
Galatasaray'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, kadroda yer almadı.
ALANYASPOR'DA İKİ FARKLI İSİM
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Janvier ve Hwang'ın yerine Galatasaray karşısında Lima ve Hadergjonaj görev aldı.
Corendon Alanyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova ve Sporar'dan oluştu.
Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin yer aldı.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında Sara'nın pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Frankowski'nin şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı.
ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ
Alanyaspor, Galatasaray karşısında 23. dakikada Tonny Vilhena ile öne geçti. Bu dakikada soldan gelişen atakta Yusuf'un ortası, ceza sahasını geçti ve bu top arkaya aştı. Bu topu alan Hadergjonaj'ın pasında Vilhena, ceza sahasından topun gelişini çok sert bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Galatasaraylı oyuncular, ilk yarının uzatma dakikalarında Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART!
Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.
Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi. Günay Güvenç, bu itirazlarının ardından devre arasında kırmızı kart gördü.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başına oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, devre arasında oyundan çıktı ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu.
GALATASARAY GOLÜ BULDU!
Galatasaray, karşılaşmanın 51. dakikasında Fidan Aliti'nin kendi kalesine attığı golle Alanyaspor karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu sektirdi. Ertuğrul, top Osimhen'in önüne düşmeden önce ayağıyla son bir hamle yaptı. Bu top, Aliti'ye çarptı ve ağlara gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 62. dakikada Alanyaspor karşısında öne geçti. Bu dakikada Barış Alper Yılmaz, sol kanattan topu taşıdı. Barış Alper, sıfıra yakın noktadan ortasını yaptı. Arka direğe gelen bu topa iyi yükselen Victor Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı Alanyaspor karşısında 2-1 öne taşıdı.
OSIMHEN, ERTUĞRUL'U GEÇEMEDİ
Galatasaray, 68. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada Alanyaspor ceza sahasında savunma oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası araya giren Osimhen'in vuruşu kaleci Ertuğrul'dan döndü.
ROLAND SALLAI OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 72. dakikada oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Roland Sallai, Eren Elmalı yerine oyuna dahil oldu.
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
Galatasaray, 77. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.
OSIMHEN DIŞARIYA ATTI
Galatasaray, karşılaşmanın 86. dakikasında bir kez daha gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Osimhen, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra topu dışarıya gönderdi.
GALATASARAY KAZANDI!
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in kafayla indirdiği topu Sara, Frankowski'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
10. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cordova, kafayla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Muslera topu kontrol etti.
23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir, ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Hadergjonaj'ın çizgide kontrol ederek içeriye doğru gönderdiği topu Vilhena, sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.
39. dakikada topla çıkmaya çalışan Galatasaray'da Frankowski'ye baskı yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi yakınından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, rakip ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Yusuf Özdemir'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
51. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlak Aliti'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
62. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın arka direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Osimhen kafayla ağlara gönderdi: 1-2.
67. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattaki Torreira'nın ortaya çıkardığı top, Barış Alper Yılmaz ve rakibinden sekip Osimhen'in önüne geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
85. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, topu orta alanda Sara'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası içine koşu yapan Oshimen'i topla buluşturdu. Kaleciyi de geçen Osimhen'in çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Stat: Gain Park
Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 84 Janvier), Richard, Cordova (Dk. 72 Hwang), Vilhena, Makouta, Sporar (Dk. 85 Arda Usluoğlu)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 71 Sallai), Lemina (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 79 Kaan Ayhan), Osimhen (Dk. 90 Ahmed Kutucu)
Goller: Dk. 23 Vilhena (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Aliti (Kendi kalesine), Dk. 62 Osimhen (Galatasaray)
Kırmızı kart: Günay Güvenç (Devre arasında-Yedek kulübesinde) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 27 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+1 Lemina, Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 57 Muslera, Dk. 74 Morata, Dk. 87 Sallai, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 74 Aliti, Dk. 82 Lima (Corendon Alanyaspor)
Alanyaspor, 23. dakikada Tonny Vilhena'nın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Galatasaray, Alanyaspor karşısında ikinci yarıda geri döndü. Sarı-kırmızılılara Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 51. dakikada kendi kalesine Fidan Aliti ve 62. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
Öte yandan Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç, devre arası hakem Yasin Kol'a itirazlarının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 68 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.
4 MAÇ SONRA GALİBİYET
Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte resmi maçlarda dört maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından önce; AZ Alkmaar, Fenerbahçe, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
1-Galatasaray: 68 puan, 26 maç
2-Fenerbahçe: 61 puan, 25 maç
GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı.
Gain Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine Morata ilk 11'de oynadı.
Galatasaray, Alanyaspor karşısına Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, Sallai, Kerim Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert ve Cuesta, yedek kulübesinde forma bekledi.
Galatasaray'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, kadroda yer almadı.
ALANYASPOR'DA İKİ FARKLI İSİM
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.
Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Janvier ve Hwang'ın yerine Galatasaray karşısında Lima ve Hadergjonaj görev aldı.
Corendon Alanyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova ve Sporar'dan oluştu.
Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin yer aldı.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bu dakikada gelişen Galatasaray atağında Sara'nın pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Frankowski'nin şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı.
ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ
Alanyaspor, Galatasaray karşısında 23. dakikada Tonny Vilhena ile öne geçti. Bu dakikada soldan gelişen atakta Yusuf'un ortası, ceza sahasını geçti ve bu top arkaya aştı. Bu topu alan Hadergjonaj'ın pasında Vilhena, ceza sahasından topun gelişini çok sert bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI!
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Galatasaraylı oyuncular, ilk yarının uzatma dakikalarında Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.
DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART!
Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.
Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi. Günay Güvenç, bu itirazlarının ardından devre arasında kırmızı kart gördü.
OKAN BURUK'TAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başına oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, devre arasında oyundan çıktı ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu.
GALATASARAY GOLÜ BULDU!
Galatasaray, karşılaşmanın 51. dakikasında Fidan Aliti'nin kendi kalesine attığı golle Alanyaspor karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu sektirdi. Ertuğrul, top Osimhen'in önüne düşmeden önce ayağıyla son bir hamle yaptı. Bu top, Aliti'ye çarptı ve ağlara gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 62. dakikada Alanyaspor karşısında öne geçti. Bu dakikada Barış Alper Yılmaz, sol kanattan topu taşıdı. Barış Alper, sıfıra yakın noktadan ortasını yaptı. Arka direğe gelen bu topa iyi yükselen Victor Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı Alanyaspor karşısında 2-1 öne taşıdı.
OSIMHEN, ERTUĞRUL'U GEÇEMEDİ
Galatasaray, 68. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada Alanyaspor ceza sahasında savunma oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası araya giren Osimhen'in vuruşu kaleci Ertuğrul'dan döndü.
ROLAND SALLAI OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 72. dakikada oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Roland Sallai, Eren Elmalı yerine oyuna dahil oldu.
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
Galatasaray, 77. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.
OSIMHEN DIŞARIYA ATTI
Galatasaray, karşılaşmanın 86. dakikasında bir kez daha gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Osimhen, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra topu dışarıya gönderdi.
GALATASARAY KAZANDI!
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in kafayla indirdiği topu Sara, Frankowski'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
10. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cordova, kafayla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Muslera topu kontrol etti.
23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir, ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Hadergjonaj'ın çizgide kontrol ederek içeriye doğru gönderdiği topu Vilhena, sert bir şutla ağlarla buluşturdu: 1-0.
39. dakikada topla çıkmaya çalışan Galatasaray'da Frankowski'ye baskı yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi yakınından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, rakip ceza sahasına girerek arka tarafa doğru ortasını yaptı. Yusuf Özdemir'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
51. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz rakip ceza sahasına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen meşin yuvarlak Aliti'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
62. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın arka direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Osimhen kafayla ağlara gönderdi: 1-2.
67. dakikada Galatasaray üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattaki Torreira'nın ortaya çıkardığı top, Barış Alper Yılmaz ve rakibinden sekip Osimhen'in önüne geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.
85. dakikada gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün, topu orta alanda Sara'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza sahası içine koşu yapan Oshimen'i topla buluşturdu. Kaleciyi de geçen Osimhen'in çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.
Stat: Gain Park
Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 84 Janvier), Richard, Cordova (Dk. 72 Hwang), Vilhena, Makouta, Sporar (Dk. 85 Arda Usluoğlu)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 71 Sallai), Lemina (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 79 Kaan Ayhan), Osimhen (Dk. 90 Ahmed Kutucu)
Goller: Dk. 23 Vilhena (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Aliti (Kendi kalesine), Dk. 62 Osimhen (Galatasaray)
Kırmızı kart: Günay Güvenç (Devre arasında-Yedek kulübesinde) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 27 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+1 Lemina, Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 57 Muslera, Dk. 74 Morata, Dk. 87 Sallai, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 74 Aliti, Dk. 82 Lima (Corendon Alanyaspor)
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