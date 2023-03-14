Galatasaray, AEK deplasmanında!

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü AEK ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, AEK deplasmanında!
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14 Mart 2023 15:45
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında çarşamba günü Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta geride kalan 4 maçta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Unicaja ve AEK'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

İlk maçında Unicaja'ya deplasmanda mağlup olan Yunanistan temsilcisi, ardından çıktığı 3 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Galatasaray Nef ile AEK arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan ekibi 81-71 kazanmıştı.

Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.

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