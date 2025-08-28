28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Galatasaray'a Vitao transferinde olumsuz yanıt!

Galatasaray'ın 10 milyon euro teklif sunduğu Vitao için Internacional, oyuncunun bu yaz satılmayacağını menajerlere resmen iletti. Transfer zora girdi.

calendar 28 Ağustos 2025 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Vitao transferinde olumsuz yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen Vitao'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki stoperi canlı izlemek üzere Brezilya'ya gözlemci gönderdiği de basına yansımıştı.
 
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Internacional kulübü Vitao için 12 milyon euro talep ediyor. Galatasaray'ın ise 10 milyon euro seviyesine kadar teklif yaptığı öne sürülmüştü.
 
RESMEN BİLDİRİLDİ
 
Ancak Bolavip'te yer alan son habere göre Internacional cephesi, oyuncunun bu yaz transfer döneminde satılmayacağını menajerlere resmen bildirdi. Kulübün, Vitao'nun %80'lik ekonomik haklarına sahip olduğu ve 10 milyon euronun altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeyeceği ifade edildi.
 
Vitao'nun ayrılığının şu aşamada düşük ihtimal olduğu vurgulanırken, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.