Galatasaray'a Vitao transferinde olumsuz yanıt!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray , Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen Vitao'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki stoperi canlı izlemek üzere Brezilya'ya gözlemci gönderdiği de basına yansımıştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Internacional kulübü Vitao için 12 milyon euro talep ediyor. Galatasaray'ın ise 10 milyon euro seviyesine kadar teklif yaptığı öne sürülmüştü.

RESMEN BİLDİRİLDİ

Ancak Bolavip'te yer alan son habere göre Internacional cephesi, oyuncunun bu yaz transfer döneminde satılmayacağını menajerlere resmen bildirdi. Kulübün, Vitao'nun %80'lik ekonomik haklarına sahip olduğu ve 10 milyon euronun altındaki teklifleri kesinlikle değerlendirmeyeceği ifade edildi.

Vitao'nun ayrılığının şu aşamada düşük ihtimal olduğu vurgulanırken, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.