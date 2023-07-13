Galatasaray'a uygun maliyet: Bakambu

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin arkasına düşündüğü Cedric Bakambu'nun sarı-kırmızılı takıma maliyeti uygun olacak. Bonservis ve imza parası ödenmeyecek golcü oyuncuya, 1.5 milyon euro maaş verilmesi planlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a uygun maliyet: Bakambu
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13 Temmuz 2023 09:47
Galatasaray'dan forvet transferinde sürpriz hamle... Sarı-kırmızılılar uzun süredir Mauro Icardi'yi yedekleyecek, yeri geldiğinde onunla birlikte oynayabilecek bir golcü arıyordu.

HEDEFTE BAKAMBU VAR

Sarı-kırmızılılar, çareyi tanıdık bir isimde buldu. Geçen sezon Olympiakos formasıyla 18 gol atan ve Yunanistan Ligi'nde gol kralı olan Cedric Bakambu, Aslan'ın golcü adayları arasına girdi. Daha önce yolu Bursaspor'dan da geçen ve Türkiye'de önemli işlere imza atan 32 yaşındaki santrfor, bu yaz Al Nasr'a imza atmasına rağmen, yeni kulübüyle sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor.

GOMIS ETKİSİ BEKLENİYOR

2014-2015 sezonundaki Bursaspor macerasının ardından 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'e, oradan da 40 milyon Euro'ya Beijing Guoan'a giden Bakambu, son dönemde Marsilya ve Olympiakos formaları da giydi. Galatasaray cephesi, Demokratik Kongolu santrforun, tıpkı geçen sezon Gomis'in yaptığı gibi görev verildiğinde kritik gollere imza atabileceğini ve takım içerisinde herhangi bir sorun çıkarmayacağını, Türkiye'yi de iyi bildiğinden, uyum sürecini çabuk atlatacağını düşünüyor.

MALİYETİ UYGUN OLACAK

Bu arada Cedric Bakambu'nun Galatasaray'a maliyetinin de son derece uygun olacağı öğrenildi. Deneyimli santrfora bonservis veya imza parası ödenmeyecek. Golcü oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro garanti maaş verilmesi planlanıyor. 

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