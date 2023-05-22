Galatasaray'a transferde yeni rakip çıktı!

Galatasaray'ın teklif yaptığı Van den Boomen'e flaş bir talip daha ortaya çıktı.Belçika basını Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Antwerp, Galatasaray'ın teklif yaptığı Hollandalı oyuncu ile ilgileniyor.Branco van den Boomen'in yeni durağı merak edilirken, oyuncuya Galatasaray, PSV ve bir Fransız kulübünün teklif yaptığı yazıldı.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu mevcut kulübüyle henüz sözleşme imzalamadı. 27 yaşındaki orta sahanın Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi.Ajax altyapısında yetişen tecrübeli orta saha Toulouse ile toplamda 119 maça çıktı ve 23 gol, 45 asist yapma başarısı gösterdi.