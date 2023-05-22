Galatasaray'a transferde yeni rakip çıktı!

Galatasaray'ın ilgilendiği Toulouse forması giyen Branco van den Boomen'e Belçika ekibi Antwerp'in de talip olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a transferde yeni rakip çıktı!
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22 Mayıs 2023 17:06
Galatasaray'ın teklif yaptığı Van den Boomen'e flaş bir talip daha ortaya çıktı.

BELÇİKA EKİBİ İLGİLENİYOR

Belçika basını Voetbalkrant'ta yer alan habere göre; Antwerp, Galatasaray'ın teklif yaptığı Hollandalı oyuncu ile ilgileniyor.

TEKLİF YAPAN TAKIMLAR

Branco van den Boomen'in yeni durağı merak edilirken, oyuncuya Galatasaray, PSV ve bir Fransız kulübünün teklif yaptığı yazıldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu mevcut kulübüyle henüz sözleşme imzalamadı. 27 yaşındaki orta sahanın Fransız ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Ajax altyapısında yetişen tecrübeli orta saha Toulouse ile toplamda 119 maça çıktı ve 23 gol, 45 asist yapma başarısı gösterdi. 

 
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