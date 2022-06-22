Galatasaray'a sürpriz öneri: Krychowiak

Cenk Ergün'ün sportif direktörlüğe geri dönmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi.



Rus basınında yer alan habere göre; Polonyalı orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak'ın sarı-kırmızılı kulübe önerildiği aktarıldı.



32 yaşındaki futbolcunun Krasnodar'da kazandığı 3.5 milyon euro'luk yıllık ücretinin transferin olumlu sonuçlanmasına engel olabileceği öne sürüldü. Galatasaray'da yeni bir teknik direktörün göreve gelmesinin ardından sarı-kırmızılıların Krychowiak ile kararını vereceği ifade edildi.



Krasnodar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı futbolcu, FIFA'nın Rus takımlarına uyguladığı yaptırımlar sonucu sözleşmesini tek taraflı olarak askıya almıştı.





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