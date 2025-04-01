Galatasaray'a söz verdi: İlkay Gündoğan!

,

yeni

sezon

için

transfer

çalışmalarını

hızlandırırken

,

İngiliz

basını

dikkat

çeken

bir

iddiayı

gündeme

getirdi

.



Manchester City'nin sezon sonu için büyük bir kadro revizyonu yapacağı belirtiliyor. İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne ve Jack Grealish'in yaz aylarında kesin olarak ayrılacağı konuşuluyor.



GALATASARAY'A SÖZ VERDİ



Bu gelişmeleri yakından izleyen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor. Özellikle Gündoğan transferi konusunda ısrarcı olan sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun City'den ayrılması durumunda Galatasaray'a gelme sözü verdiğini öne sürdü.



Daha önce Barcelona'dan ayrılırken de Galatasaray'la adı anılan İlkay, bu kez kesin ayrılık kararı aldığında Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddiaları gündemde.



AVRUPA'YA ÖZEL TRANSFER



