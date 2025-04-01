Galatasaray'a söz verdi: İlkay Gündoğan!

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılması durumunda transfer için söz aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a söz verdi: İlkay Gündoğan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 11:51
Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırırken, İngiliz basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Manchester City'nin sezon sonu için büyük bir kadro revizyonu yapacağı belirtiliyor. İlkay Gündoğan, Kevin de Bruyne ve Jack Grealish'in yaz aylarında kesin olarak ayrılacağı konuşuluyor.

GALATASARAY'A SÖZ VERDİ

Bu gelişmeleri yakından izleyen kulüpler arasında Galatasaray da yer alıyor. Özellikle Gündoğan transferi konusunda ısrarcı olan sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun City'den ayrılması durumunda Galatasaray'a gelme sözü verdiğini öne sürdü.
 
Daha önce Barcelona'dan ayrılırken de Galatasaray'la adı anılan İlkay, bu kez kesin ayrılık kararı aldığında Sarı-Kırmızılılara transfer olacağı iddiaları gündemde.

AVRUPA'YA ÖZEL TRANSFER
Ayrıca, De Bruyne ve Grealish'in de birden fazla talibi olduğu belirtiliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılımını garanti altına alması durumunda bu oyuncularla da temasa geçebileceği söyleniyor. Başkan Dursun Özbek'in de Avrupa hedefi doğrultusunda yeni sezona yönelik transfer politikasını belirlediği vurgulandı. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery