Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlandıktan sonra Eyüp maçını kaçıran Osimhen'den müjdeli haber geldi.
Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada Frankfurt önünde sahadaki yerini alacak.
İLK 11'DE ÇIKACAK
Teknik direktör Okan Buruk'a bu maçta mutlaka forma giymek istediğini belirten Nijeryalı yıldızın bir aksilik olmazsa sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Yıldız golcü, bu sezon 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada Frankfurt önünde sahadaki yerini alacak.
İLK 11'DE ÇIKACAK
Teknik direktör Okan Buruk'a bu maçta mutlaka forma giymek istediğini belirten Nijeryalı yıldızın bir aksilik olmazsa sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Yıldız golcü, bu sezon 3 karşılaşmada 2 gol kaydetti.