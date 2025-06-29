Galatasaray'a İngiltere'den rakip: Emiliano Martinez

Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, kulüpten ayrılmaya karar verdi.



Yıldız oyuncu Galatasaray, Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımları, Manchester United ve Chelsea ile anılıyor.



50 MİLYON EURO TEKLİF



Mirror'ın haberine göre Chelsea, Martinez için Aston Villa'da 50 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.



CHELSEA'YE SICAK BAKIYOR



Haberde Martinez'in Manchester United'a transfer olmak yerine Chelsea'ye gitmeye sıcak olduğu belirtildi.







