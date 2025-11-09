Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu.



Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Serdar Dursun'un asistinde Daniel Agyei kaydetti.

Galatasaray'ın 83. dakikada sağdan geliştirdiği atakta Sallai, arka direğe doğru ortasını yaptı. Barış Alper'in kafayla kale sahası ön bölgesine indirdiği topu Osimhen önce kontrol etti, ardından sol ayağının üstüyle uzak köşeye sol ayağının üstüyle vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. Ev sahibi ekip ofsayt nedeniyle itirazlarda bulundu.VAR, Sara'nın ofsaytta olup olmadığını kontrol etti. Maçın hakemi, Çağdaş Altay, pozisyonu izlemek için monitöre gitti.Pozisyonu VAR monitöründe izleyen maçın hakemi, Sara'nın ofsaytta olduğunu belirledi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Galatasaray, bu mağlubiyetle birlikte Süper Lig'deki bu sezonki 11 maçlık yenilmezlik serisinin yanı sıra, toplamda ligde 19 maçtır süren serisini de kaybetti.





EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ





Bu galibiyetin ardından Kocaelispor'un evinde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.



Bu sonucun ardından, Galatasaray 29 puanda kalarak liderlik koltuğunda yer almaya devam etti. Kocaelispor, 14 puanda kaldı.



Milli aranın ardından Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor, Göztepe deplasmanına gidecek.







GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.



Sarı-kırmızılı futbol takımı, Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakops, Lemina, Torreira, Sane, Barış, Icardi, Osimhen 11 ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Sallai, Arda Ünyay yer aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Buruk, orta saha Sara ve kanat oyuncusu Sallai'yi yedeğe çekti.



Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Icardi ve Barış'ı sahaya sürdü.





İLK TEHLİKE KOCAELİSPOR'DAN



Kocaelispor'da 3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ahmet, arka direğe doğru ortasını yaptı. Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin hemen yanından dışarı gitti.



KOCAELİSPOR NET POZİSYONU KAÇIRDI



14. dakikada merkezden gelişen atakta Agyei, yay üzerinden ceza sahasına hareketlenen Tayfur'a aradan pasını gönderdi. Tayfur'un penaltı noktasının solundan sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan sağ eliyle sağ çapraza çeldi. O bölgede topu kontrol eden Linetty, sol ayağının üstüyle kaleye sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.





🧤 Tayfur Bingöl'ün vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.pic.twitter.com/Z8AGk3tfm3



— Sporx (@sporx) November 9, 2025

Kocaelispor'da 42. dakikada savunmadan topla birlikte rakip yarı alana hareketlenen Balogh, Osimhen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip Osimhen'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi konusunda hakeme yoğun itirazlarda bulundu.Kocaelispor'da dakikalar 45'i gösterirken Serdar Dursun'Un kafa pasıyla sağ kanatta topla buluşan Agyei, öncei Abdülkerim'i, ardından Lucas Torreira'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Sağ çapraza gelen Agyei, sol ayağının içiyle yakın köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti.

İlk yarı Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN



Galatasaray'da 49. dakikada savunmadan atılan uzun topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Osimhen, sağ çaprazdan sağ ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Jovanovic topu kornere çeldi.



DİREĞİN YANINDAN DIŞARIYA



Mücadelenin 63. dakikasında sağ kanattan gelişen Kocaelipsor atağında topla birlikte yaya doğru yaklaşan Agyei, sol ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu. Top direğin Kocaelispor atağında topla hemen yanından dışarı gitti.



SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI



66. dakikada Sallai'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Osimhen, hızla ceza sahasına hareketlenip penaltı noktasının soluna ortasını yaptı. Barış Alper'in sol ayağının içiyle yaptığı vuruşu savunmada Tarkan sağ direk dibinde uzaklaştırmayı başardı.



ICARDI İLK 11'DE



Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Kocaelispor maçına ilk 11'de başladı.



Son olarak ligin 9.haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde ilk 11 başlayan Icardi, ligde 2 maç sonra tekrar başlangıçta yer aldı.



KOCAELİSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde son oynadıkları RAMS Başakşehir müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan tek değişiklik yaptı.



İnan, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Show yerine orta sahada Tarkan Serbest'e kadroda yer verdi.



Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Djiksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Durun 11'i ile sahaya çıktı.



SELÇUK İNAN DÖRDÜNCÜ KEZ GALATASARAY'A RAKİP OLDU



Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, eski takımı Galatasaray'a dördüncü kez teknik direktör olarak rakip oldu.



Daha önce Gaziantep FK'da 2, Kasımpaşa'da 1 kez Galatasaray'a rakip olarak çıkan İnan, bu müsabakalarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



TANER GÜLLERİ'YE PLAKET



Kocaelispor'un 2008-2009 sezonunun 21. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 4 gol atan eski futbolcusu Taner Gülleri'ye maç öncesinde kulüp başkanı Recep Durul tarafından plaket verildi.



TAKIMLAR BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'Ü ANDI



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla Galatasaray ve Kocaelispor formalarında Attatürk baskısı kullandı.



Galatasaraylı futbolcular maç öncesinde de Atatürk baskılı tişörtlerle ısındı.



İki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya, "Ulu Önder Mustafa Kemal AtatürK'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" ortak pankartıyla çıktı.



Deplasmandaki Galatarasaylı taraftarlar, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." yazılı, Kocaelispor tribünlerinde ise "Körfeziz peşinde Atatürk'ün izindeyiz" pankartı açtı.



GALATASARAY TARAFTARI SELÇUK İNAN'I ÇAĞIRDI



Müsabaka öncesi deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları eski futbolcuları İnan'ı tribüne çağırdı. İnan müsabaka başlamadan önce tribünlere yedek kulübesinden alkışla karşılık verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.



14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.



39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.



45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sallai'nin savunmanın arkasına uzun pasında Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.



66. dakikada sarı-kırmızılı ekip yine gole yaklaştı. Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, savunma topu kale çizgisine yakın bir noktadan uzaklaştırdı.



80. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında hareketlenen Can Keleş, yarı sahayı topla geçti. Agyei ile birlikte hücum eden Tayfur, pas vermek yerine şut çekti. Meşin yuvarlak, Sanchez'e çarparak kornere gitti.



83. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu kafayla altıpas önüne indirdi. Osimhen, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.





Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli



Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen



Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita (Dk. 72 Show), Tarkan Serbest, Agyei (Dk. 90 Syrota), Linetty (Dk. 90+7 Churlinov), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 72 Can Keleş)



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 46 Sallai), Sanchez (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Eren Elmalı), Sane, Torreira (Dk. 64 Sara), Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen



Gol: Dk. 45 Agyei (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 28 Osimhen (Galatasaray), Dk. 38 Dijksteel, Dk. 47 Smolcic (Kocaelispor)



