Galatasaray'a Guerreiro transferinde rakip!

Bundesliga'da son hafta şampiyonluğu kaybeden Borussia Dortmund'ta ilk ayrılık yaşandı. Portekizli sol bek Raphael Guerreiro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dortmund taraftarına veda etti. İspanyol basınının haberine göre gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Atletico Madrid, 29 yaşındaki sol bek için harekete geçti.



Atletico Madrid'in, ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve gelecek sezonun bir bölümünü kaçıracak Reinildo Mandava'nın yerine o bölgeyi Raphael Guerreiro ile güçlendirmek istediği belirtildi.



Yaz transfer döneminde fazla bonservis bedeli harcamak istemeyen Atletico Madrid'in, bonservisi elinde bulunan Guerreiro için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı.



GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE!



Raphael Guerreiro'nun ismi Türkiye'den Galatasaray ile anılıyor. Guerreiro'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Portekizli sol beki transfer edebilmek için Avrupa deviyle yarışacak.



GUERREIRO'NUN SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 36 maça çıkan Guerreiro, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.



Portekizli oyuncu bu sezon ligde yaptığı 12 asistle Almanya Bundesliga'nın asist kralı oldu.