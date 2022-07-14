Galatasaray'a dev rakipler: Mert Müldür

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Mert Müldür için Sassuolo ile transfer pazarlığını başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmaya çalıştığı yetenekli oyuncuyu İspanyol ekipleri Sevilla ve Villarreal istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a dev rakipler: Mert Müldür
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14 Temmuz 2022 10:12
Galatasaray, yeni sezona hazır girmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Savunmaya yapacağı transferlerde yerli isimlere yönelen Galatasaray, stoper listesinde olan Kaan Ayhan'ın yanı sıra sağ beke de Mert Müldür için İtalyan kulübü Sassuolo'ya teklif götürmüştü.

Ancak iki oyuncuya karşılık 5 ve 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisiyle karşılaşıldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Mert konusunda ısrarcı olması üzerine 23 yaşındaki oyuncuya öncelik veren Sarı-Kırmızılı yönetim, rakamı düşürmek için sıkı bir pazarlık başlattı.

Bunun yanı sıra Mert Müldür'ü, İspanyol ekipleri Sevilla ve Villarreal de kadrosuna katmak istiyor. 



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