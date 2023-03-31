Galatasaray'a Correa için iyi haber!

Yaz transfer dönemi için daha zaman var ama şimdiden iddialar kol geziyor. Son iddia İtalya'dan...İnter 23.6 milyon euro'ya Lazio'dan aldığı Joaquin Correa'dan memnun değil...Bu sezon Simone Inzaghi'nin yedek kulübesinden çıkamayan Arjantinli'den kurtulmanın hesaplarını yapmaya başladı.28 yaşındaki ikinci forvet Galatasaray'la anılıyordu. Eğer sarı-kırmızılı takımdan teklif gelirse Inter'in, Correa'yı İstanbul'a kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.Joaquin Correa, Inter formasıyla 62 maça çıktı ve 9 gol, 5 asist yaptı.