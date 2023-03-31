Galatasaray'a Correa için iyi haber!

Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı belirtile Joaquin Correa için İtalya'dan iyi haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Correa için iyi haber!
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31 Mart 2023 11:48
Yaz transfer dönemi için daha zaman var ama şimdiden iddialar kol geziyor. Son iddia İtalya'dan...

İnter 23.6 milyon euro'ya Lazio'dan aldığı Joaquin Correa'dan memnun değil...

INZAGHI'NİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Bu sezon Simone Inzaghi'nin yedek kulübesinden çıkamayan Arjantinli'den kurtulmanın hesaplarını yapmaya başladı.

G.SARAY'A GÜZEL HABER

28 yaşındaki ikinci forvet Galatasaray'la anılıyordu. Eğer sarı-kırmızılı takımdan teklif gelirse Inter'in, Correa'yı İstanbul'a kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.

Joaquin Correa, Inter formasıyla 62 maça çıktı ve 9 gol, 5 asist yaptı. 

 
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