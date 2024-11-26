Galatasaray'a 2 yeni transfer!

Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transferde 2 oyuncu alacak. Kanat forvet, sağ bek transferiyle ikinci yarıya girecek olan Aslan, Osimhen için de çalışmalarını sürdürecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 2 yeni transfer!
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26 Kasım 2024 08:25
Son güncelleme 26 Kasım 2024 08:26
Lider Galatasaray'ın yönetimi şimdiden transfer konusunda çalışmalara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda iki mevkiye takviye yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, bir sağ bek bir de kanat forvet için girişimlerini sürdürüyor.

Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre bu iki oyuncu da yabancı olacak. Jelert ve Yusuf Demir'in kiraya verilmesiyle yeni gelecek yabancılar için kontenjan açılacak.

JHON ARIAS MESAİSİ

Galatasaray'ın transfer için girişimlerde bulunduğu kanat forvetin ise Jhon Arias olduğu öğrenildi.

Fluminense'de forma giyen Jhon Arias, Brezilya Ligi'nde 23 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Sağ bek konusunda ise henüz net bir durum olmadığı, alternatif isimlerle fiyat konusunda teklif alındığı öğrenildi. Bu arada Galatasaray yönetiminin Osimhen'in bonservisi için de girişimlerde bulunduğu ancak bunun çok da kolay olmadığı ifade edildi. 

 
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