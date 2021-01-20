⚽9' Emre Akbaba

⚽17' Feghouli

⚽45+1' Donk

⚽48' Tusha

⚽60' Muhammet (KK)

⚽64' Belhanda

⚽90+2' Sekidika



Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.



🏠Galatasaray, Denizlispor'u konuk ettiği son 5 maçı kazandı. pic.twitter.com/8x3uW3BJfx



— Sporx (@sporx) January 20, 2021

GALATASARAY 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

KOŞUKAVAK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

MUSLERA 220 GÜN SONRA SAHADA

ARDA TURAN'DAN MUSLERA'YA KAPTANLIK JESTİ

SOFIANE FEGHOULI, 4 MAÇ SONRA 11'DE

SANTRFORDA RYAN BABEL

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI, GOLLE BAŞLADI

Emre Akbaba, Galatasaray'da bu sezon ilk golünü Denizlispor'a attı. [✅185 gün sonra ilk gol] pic.twitter.com/N8ozhGuKJw



— Sporx (@sporx) January 20, 2021

FEGHOULI, GOLLE GERİ DÖNDÜ

2-0'DAN SONRA TEMPO DÜŞTÜ

DONK, 2 KİŞİNİN ÜSTÜNDEN VURUP ATTI

İLK KEZ OYNADI, GİRER GİRMEZ GOLÜNÜ ATTI

DENİZLİSPOR ADINA ŞANSSIZ AN

YOUNES BELHANDA 5'İ ATTI

Younes Belhanda, bu sezon Galatasaray'da 8. golünü attı. 📈



🥅20 maç

⚽8 gol

🎯2 asist pic.twitter.com/eaRezyAEFG



— Sporx (@sporx) January 20, 2021

TERİM'DEN SON BÖLÜMDE 5 DEĞİŞİKLİK

JESSE GOLÜNÜ ATTI, AĞLADI

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 2. iç saha maçında 6 gollü galibiyet aldı. [🗓Kasım 1996'dan bu yana ilk]



✅6-0 Gençlerbirliği

✅6-1 Denizlispor pic.twitter.com/sM1xQlNkZ5



— Sporx (@sporx) January 20, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 6-1'lik skorla kazandı.Galatasaray 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli ve 45+1. dakikada Ryan Donk ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.Denizlispor adına ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha, 46'da oyuna girdikten sonra 48. dakikada takımı adına tek golü attı.60. dakikada Muhammet Özkal kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı. İlk golün asistini yapan Younes Belhanda, 64. dakikada takımının 5. golünü attı. Jesse Sekidika, 90+2. dakikada maçın skorunu belirledi.Derbi mağlubiyeti sonrası yeniden 3 puanla tanışan Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanla ligin son sırasında kaldı.Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi. Ligin 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.Sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel kadrosuyla başladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, Okan Kocuk, Etebo ve Luyindama yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı.Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son lig müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Ege temsilcisi, müsabakaya Costel Pantilimon,Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Mattheiu Dossevi, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı.Yeşil-siyahlı takımın yedek kulübesinde Cenk Gönen, Ahmad Yasin, Sakıb Aytaç, Federico Varela, Veton Tusha, Mert Sarıkuş, Özer Özdemir, Emirhan Kaşcıoğlu, Alihan Kalkan, Muhammed Kıryolcu yer aldı.Ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan futbolculardan Özer Özdemir yedeğe çekilirken, Muris Mesanovic kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerinde Bergdich ve Rodallega forma giydi.Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı. Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti. Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı. Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, ligde 4 maç sonra forma giydi. Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Cezayirli futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı. Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı. Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Daha maçın ilk dakikası içerisinde oyunu Denizlispor yarı alanına yıkan Galatasaray, ceza sahası içerisine de organize paslaşmalar ile birlikte rahat girmeye başladı.Denizlispor, ayağa paslarla atağa çıkmaya çalışsa da ön alanda başarılı pres yapan Galatasaray atak devamlılığını sağlamayı başardı. Galatasaray'ın bu etkili oyunu 9. dakikada sonuç verdi.Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Emre Akbaba, altıpas gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un solundan ağlarla buluşturmayı başardı.Galatasaray, 1-0'dan sonra da etkili ataklar yapmayı sürdürdü. Bu baskının sonucunda 17. dakikada sarı kırmızılı takım ikinci golünü buldu.Linnes'in sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında savunmada Fabiano Leismann'dan seken topu önünde bulan Feghouli, sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Pantilimon'un sağından uzak köşeden direğe de çarptırarak ağlarla buluşturmayı başardı.2-0'dan sonra Galatasaray, oyun temposunu düşürdü. Denizlispor ise Galatasaray geride paslaşırken 6-7 oyuncuyla birden önde pres yaparak oyun kurdurmadı. Galatasaray'ın zorlandığı bu bölümde Denizlispor, gol fırsatları da yakaladı. Fernando Muslera, bu pozisyonlarda başarılı kurtarışlar yaparak skorun değişmesine izin vermedi.Gakatasaray, devre biterken Ryan Donk ile farkı üçe çıkarmayı başardı. Sağ kanattan kazanılan korneri Emre Akbaba paslaşarak kullandı. Ardından Recep Niyaz'ın ters vuruşunda ceza alanına gelen topa iyi yükselen Ryan Donk, birlikte yükseldiği iki Denizlisporlu oyuncuya rağmen altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Pantilimon'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.45+1'de gelen bu golle birlikte Galatasaray, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ikinci yarıya Hadi Sacko'yu oyundan alıp 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha'yı alarak başladı. Tusha, böylece Denizlispor formasıyla ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkmış oldu.Konuk ekip ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Üst üste gelişen atakların ardından 48. dakikad Veton Tusha, 48. dakikada farkı ikiye indirmeyi başardı. Rodallega'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Veton Tusha, topu düzelterek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Golden sonra Galatasaray, tekrar oyun üstünlüğünü aldı ve organize paslaşmalarla Denizlispor kalesine yüklenmeye başladı. Emre Akbaba ve Ryan Babel ile gole yaklaşan Galatasaray, 60. dakikada farkı tekrar artırdı.Babel'in pasıyla topla buluşan Saracchi, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Costel Pantilimon topu çeldi. Dönen topu uzaklaştırmak isteyen Muhammet Özkal'ın kafayla ters vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Denizlispor, golden sonra iki değişiklik birden yaptı. Bergdich ve Dossevi yerine Sakıb Aytaç ve Ahmed Yasin oyuna dahil oldu.Ancak, bu değişikliklerden 1 dakika sonra golü bulan yine Galatasaray oldu. Linnes ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Belhanda'nın, ceza sahası dışında sağ çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Pantilimon'un sağından uzak köşede ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Galatasaray, 64. dakikada skoru 5-1'e getirmeyi başardı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyun ve skor koptuktan sonra sonraki haftaları düşünerek değişiklikler yaptı. Feghouli, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda ve Arda'yı oyundan alan tecrübeli teknik adam, yerlerine Etebo, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Sekidika ve Kerem Aktürkoğlu'nu aldı.5-1'den sonra oyun disiplininden kopan Denizlispor zaman zaman etkili ataklar düzenlese de Galatasaray savunmasını aşamadı.Maçın son bölümünde kontrataklar ile tehlikeli hücumlar yapmayı sürdüren Galatasaray, 90+2. dakikada Jesse Sekidika ile maçın skorunu belirledi. Sekidika, golden sonra gözyaşlarına hakim oldu.Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, bu seride 5. maçını kazanarak zirve takibini sürdürdü.3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.59. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Feghouli, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Muhammet Özkal'dan sıyrılan Cezayirli futbolcunun vuruşunda Pantilimon, soluna gelen topu kornere tokatladı.70. dakikada Denizlispor savunmasının hatasında araya giren Babel, uzun süre topu sürerek ceza sahasına sokuldu. Kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.85. dakikada soldan ceza sahasına giren Sagal'ın vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.: Türk Telekom: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Ömer Bayram), Belhanda (Dk. 84 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Sekidika), Feghouli (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 69 Etebo), Babel: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich (Dk. 63 Sakıb Aytaç), Murawski, Dossevi (Dk. 63 Ahmad Yasin), Sacko (Dk. 46 Tusha), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk, Dk. 60 Muhammet Özkal (kendi kalesine), Dk. 64 Belhanda, Dk. 90+2 Sekidika (Galatasaray), Dk. 48 Tusha (Yukatel Denizlispor): Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)