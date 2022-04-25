Galatasaray 3 maç aradan sonra deplasmanda kazandı!

Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray 3 maç aradan sonra dış sahada kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 3 maç aradan sonra deplasmanda kazandı!
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25 Nisan 2022 01:07
Galatasaray, deplasmanda Altay'ı mağlup ederek 3 maç aradan sonra dış sahada puanla tanıştı.

Dış sahada son galibiyetini İzmir'de Göztepe karşısında alan Galatasaray, 3 maç aradan sonra dış sahada tekrar 3 puan kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçından sonra İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe deplasmanlarından puan çıkaramamıştı.

Bu sezon dış sahada kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, geride kalan 17 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

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