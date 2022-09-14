G.Saray olmadı, James komşuya gidiyor

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Sarı-Kırmızılıların Juan Mata'yı tercih etmesi sebebiyle takımından ayrılamayan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu.



İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, James Rodriguez'i kiralamak için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran James Rodriguez ile anlaşma sağladı. Haberde 31 yaşındaki Kolombiyalı on numaranın gün içinde Yunanistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir sorun çıkmaması halinde Olympiakos'a katılacağı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon Everton'dan ayrılarak Katar'ın Al Rayyan Kulübü'ne transfer olan James Rodriguez, kulübüyle çıktığı 16 resmi maçta 5 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.





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