G.Saray olmadı, James komşuya gidiyor

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, kiralık olarak Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
G.Saray olmadı, James komşuya gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2022 13:47
Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine gelen ancak Sarı-Kırmızılıların Juan Mata'yı tercih etmesi sebebiyle takımından ayrılamayan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, James Rodriguez'i kiralamak için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran James Rodriguez ile anlaşma sağladı. Haberde 31 yaşındaki Kolombiyalı on numaranın gün içinde Yunanistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir sorun çıkmaması halinde Olympiakos'a katılacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Everton'dan ayrılarak Katar'ın Al Rayyan Kulübü'ne transfer olan James Rodriguez, kulübüyle çıktığı 16 resmi maçta 5 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ