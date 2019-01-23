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G.Saray Kadın Basketbol'un konuğu DVTK

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında 24 Ocak Perşembe günü Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
G.Saray Kadın Basketbol'un konuğu DVTK
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23 Ocak 2019 13:24
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında 24 Ocak Perşembe günü Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.

Kadın basketbolundan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Macar temsilcisini konuk edecek. Müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 31 Ocak Perşembe günü Miskolc kentinde oynanacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, 8'li final etabında mücadele edecek.

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