G League sezonu, iptal edildi!

NBA G League Başkanı Shareef Abdur-Rahim, 12 Mart'ta askıya alınan 2019-20 NBA G League sezonunun geri kalanının iptal edildiğini açıkladı.



NBA G League'in normal sezonunun 28 Mart'ta tamamlanması planlanıyordu.



Abdur-Rahim, "Sezonumuzun geri kalanını iptal etmek bizim için çok ağır olsa da, ligimiz için yapılacak en uygun eylem olduğunun farkındayız. NBA G League oyuncularına ve antrenörlerine, bu sezon takımlarına ve taraftarlarına verdikleri emek için içten şükranlarımı sunuyorum. Hayranlarımıza teşekkür ediyorum ve 2020-21 sezonunda oyuna devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Önümüzdeki haftalarda NBA G League, MVP, Dennis Johnson Yılın Koçu ödülü ve Yılın Çaylağı ödülünü kazananları açıklayacak.



