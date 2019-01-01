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G League sezonu, iptal edildi!

NBA G League Başkanı Shareef Abdur-Rahim, 12 Mart'ta askıya alınan 2019-20 NBA G League sezonunun geri kalanının iptal edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA G League Başkanı Shareef Abdur-Rahim, 12 Mart'ta askıya alınan 2019-20 NBA G League sezonunun geri kalanının iptal edildiğini açıkladı.

NBA G League'in normal sezonunun 28 Mart'ta tamamlanması planlanıyordu.

Abdur-Rahim, "Sezonumuzun geri kalanını iptal etmek bizim için çok ağır olsa da, ligimiz için yapılacak en uygun eylem olduğunun farkındayız. NBA G League oyuncularına ve antrenörlerine, bu sezon takımlarına ve taraftarlarına verdikleri emek için içten şükranlarımı sunuyorum. Hayranlarımıza teşekkür ediyorum ve 2020-21 sezonunda oyuna devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki haftalarda NBA G League, MVP, Dennis Johnson Yılın Koçu ödülü ve Yılın Çaylağı ödülünü kazananları açıklayacak.


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