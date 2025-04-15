Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya mağlup oldu

Futsal A Milli Takımı, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası grup elemeleri son maçında Moldova ile karşılaştı. Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabaka Moldova'nın 5-1 üstünlüğü ile sona erdi. Milli Takımın tek golünü Kahan Özcan kaydetti.



2026 Avrupa Futsal Şampiyonası elemelerinde Slovakya, Moldova ve Polonya ile 3'üncü Grup'ta yer alan Milli Takım, grubunu dördüncü sırada tamamladı.



2026 Avrupa Futsal Şampiyonası'na Litvanya ve Letonya ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Finallere Litvanya ve Letonya dışında 14 takım daha katılacak. 10 grupta oynanan eleme müsabakalarında grup lideri takımlar doğrudan Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 8 takım ise play-off müsabakaları oynayacak ve finallerde mücadele edecek son 4 takım belirlenecek.



