Futbolda ihracat fakiriyiz!

Ülkemizde yetişip farklı liglerde oynayan oyuncu sayımız sadece 28. İlk sırada ise bin 289 futbolcu ile Brezilya var. Özbekistan, Venezuela, İsrail ve Gambiya bile bizi geçti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Futbolda ihracat fakiriyiz!
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18 Mayıs 2023 10:17
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 13:46
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın 135 ligine futbolcu ihraç eden ülkeleri sıraladı. Futbolcular da yaş gruplarına göre dörde ayrılırken, listenin en tepesinde Brezilya var. Dünyanın çeşitli liglerinde Brezilya'da yetişip forma giyen tam tamına bin 289 futbolcu bulunuyor. Sambacıları, bin 33 futbolcu ihraç eden Fransa izliyor. Üçüncü basamakta da 905 oyuncu ile Arjantin yer alıyor. 23 yaş altında Fransa pasaportlu 202 futbolcu diğer liglerde forma giyiyor. 317 tane Arjantin'de yetişmiş 30 yaş üstü futbolcu dünyanın çeşitli ülkelerinde forma giyiyor. Biz ise ülke olarak futbolcu ihracatında oldukça fakiriz... Keza Türkiye'de yetişen sadece 28 futbolcu CIES'in istatistiklerine göre dünyanın çeşitli liglerinde oynuyor. Bu sayı ile Türkiye, 103 ülke arasında 73. basamakta kendisine yer bulabildi. Türkiye, futbolcu ihracatında; Litvanya, Özbekistan, Burkina Faso, İsrail, Moldova, Kosova, Gine, Gambiya, Gürcistan, Karadağ, Venezuela, Demokratik Kongo ve Panama gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

4 MİLYONLUK HIRVATİSTAN SEKİZİNCİ

Dünyada en fazla futbolcu ihracatı yapan ülke Brezilya olurken, Avrupa'da ise Fransa en tepede bulunuyor. İngiltere ise 535 futbolcuyla Avrupa'dan dünyanın çeşitli ülkelerine futbolcu yollayan ikinci ülke konumunda... 4 milyon nüfusa sahip olan Hırvatistan da ülke dışına tam tamına 407 futbolcu yollamış. İstanbul'un dörtte biri nüfusa sahip olan Hırvatlar, dünya sıralamasında en fazla futbolcu ihraç eden sekizinci, Avrupa'da ise beşinci ülke konumunda. 

 
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