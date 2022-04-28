Futbolcular rest çekti: 'Ya Erol Bulut ya biz'

Gaziantep FK'da sular bir türlü durulmuyor. Sezonun sonlarına yaklaşıldıkça hala düşme riski bulunan kırmızı siyahlı takımda bazı futbolcularda rest çekerek Erol Bulut ile devam edilmesi yolunda ayrılmak istediklerini kulübe ilettikleri öğrenildi.



Gaziantep Güneş'te yer alan haber şu şekilde oldu;



Sezon başında takımın başına getirilen ve transferde de tam yetkili bir şekilde işine başlayan ancak yaptırdığı transferlerle takımı sezon sonunda düşme potasına kadar getiren Erol Bulut'a tepkiler takımın önemli isimlerinden de geldi. Erol Bulut'un son dönemlerde alınan mağlubiyetlerden sonra oyuncularını suçlar şekilde açıklamalarda bulunması ve bunun yanı sıra futbolcularıyla da arasındaki güven bağınıda koparmasının ardından sıkıntılarda böylelikle patlak verdi.



NASIL BİR KARAR VERİLECEK



Gaziantep FK'da yönetim kurulunda da büyük çoğunluğun istemediği ve devam etsin diyen kimseninde olmadığı artık bilinen bir gerçek haline gelirken Erol Bulut konusunda nasıl bir kararın verileceği ise merak edilmeye başlandı.



Futbolcularla da sorun yaşayan bir duruma gelen Erol Bulut ile devam edilmesi durumunda ise kendisini istemeyen oyuncularlada yolların ayrılabileceği bildirildi.



PAPY VE TOSCA'NIN TAVIRLARI NET



Alınan kötü sonuçlardan sonra kendi psikolojiside bozulan ve futbolcularıylada arası açılan Erol Bulut konusunda Papy ve Alin Tosca'nın net tavır ortaya koydukları öğrenildi. Erol Bulut'un sorun yaşadığı utbolculardan ikisi olan Tosca ve Papy'nin kulüp ile konuşarak Erol Bulut ile yola devam edilmesi durumunda kendilerinin takımda kalmak istemediklerini söyledikleri bildirildi. Yönetimin de konuya hakim olduğu ve Erol Bulut'un da bu iki isimle alakalı Başkan Cevdet Akınal'a gerekenleri söylediği belirtilirken kırmızı siyahlı kulübün ise sözleşmesi devam eden oyuncuları konusunda nasıl bir yol çizeceği ise merak edilmeye başlandı.



İDMANLAR SIRADANLAŞTI



Ligin kalan 4 haftasında henüz ligden düşme tehlikesi matematiksel olarak bulunan Gaziantep FK'da takım içerisindeki karışıklık büyük bir tedirginlik oluştururken kimsenin maçlara konsantre olamaması ve fikstürün zorluğu sıkıntı yaratıyor. Futbolcuların Erol Bulut'ta olan güveninin kalmaması ve bu doğrultuda idmanlarında oldukça sıradanlaşması ve bir profesyonel takım kimliğinden uzaklaşılması taraftarlarca da özellikle sosyal medyadan tepkilere sebep oluyor.





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