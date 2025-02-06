Fulham, Willian'ı kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, sürpriz bir transfer hamlesi yaptı.



Fulham, bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Willian ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.



Daha önce 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında Craven Cottage'da gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli kanat oyuncusu, Aralık ayı sonunda Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsünde Fulham'a döndü.

Yeniden Fulham formasını giymekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Willian, "Bu kulüp için tekrar oynama fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak için motive olmuş durumdayım" dedi.



Fulham'ın sahibi Tony Khan ise transferle ilgili olarak, "Willian'ı yeniden Fulham'da görmekten büyük mutluluk duyuyorum! Daha önce kulübümüze büyük katkılar sağladı. Marco'nun sistemine tekrar adapte olmaya hazır ve taraftarlarımız da onun dönüşüne çok sevindi. Sezonun geri kalanında bize önemli katkılar vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



