Fulham, Mitrovic'i bırakmıyor!

Premier Lig ekibi Fulham, Al-Hilal'in Aleksandar Mitrovic için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fulham, Mitrovic'i bırakmıyor!
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28 Temmuz 2023 18:26
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 18:27
Bir süredir Fulham'ın yıldız santrforu Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal, Mitrovic için yaptığı ikinci tekliften de ret cevabı aldı. 

Sky'ın haberine göre; Fulham, Al Hilal'in 28 yaşındaki Sırp forvet Mitrovic için yaptığı 46 milyon euro'luk teklifi reddetti. İngiliz ekibinin oyuncuyu satmak istemediği belirtilirken Mitrovic'i kadrosunda tutmaya kararlı olduğu aktarıldı. 

ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR 

Haberde; Mitrovic'in Al-Hilal kulübüne gitmeye kararlı olduğu ve Fulham ile antrenmanlara çıkmadığı ifade edildi. 

ÜÇÜNCÜ TEKLİF 

Suudi ekibi Al-Hilal'in Aleksandar Mitrovic'te ısrarcı olacağı aktarılırken İngiliz ekibine üçüncü bir teklif yapılacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Fulham ile geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmaya çıkan Mitrovic, 15 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. 

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