03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Fuat Çapa'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2025 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yenen Samsunspor'da Futbol Direktörü Futat Çapa, ligde hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Radyospor'a konuşan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Konferans Ligi'nde çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Rakibimiz kadroyu yeniledi. Yaz transfer döneminde 11-12 takviye yaptılar. Hocamız bunun farkındaydı. Çok iyi bir planla galip gelmeyi bildik. Legia Varşova geçen sezon Konferans Ligi'nde final oynayan Chelsea ve Real Betis'i yenmişti. Bu açıdan da son derece önemli bir galibiyet aldık.'' dedi.

Avrupa'ya katılmanın yeterli olmadığını başarılı olmak gerektiğini de vurgulayan Çapa, "Kuralar çekildiğinde 9 puanın bizi üst tura taşıyacağını düşündük. Önümüzde 5 maç var, bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Samsunspor'u her sezon Avrupa'da mücadele eden bir takıma dönüştürmek istiyoruz.'' şeklinde konuştu.


FENERBAHÇE MAÇI

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten deneyimli futbol adamı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Evimizde oynuyoruz, bizim için ne kadar zor ise Fenerbahçe için de zor bir maç olacak. Fenerbahçe toparlanma sürecine girdi. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Süper Lig'de 7 hafta sonunda en az 15 puan hedefliyorduk. Şu an bunun 3 puan gerisindeyiz. Sezonu yine Avrupa Kupaları potasında tamamlamak istiyoruz. O yüzden Süper Lig'deki her maçımız önemli.''

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
