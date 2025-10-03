Fuat Çapa'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yenen Samsunspor'da Futbol Direktörü Futat Çapa, ligde hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.
Radyospor'a konuşan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Konferans Ligi'nde çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Rakibimiz kadroyu yeniledi. Yaz transfer döneminde 11-12 takviye yaptılar. Hocamız bunun farkındaydı. Çok iyi bir planla galip gelmeyi bildik. Legia Varşova geçen sezon Konferans Ligi'nde final oynayan Chelsea ve Real Betis'i yenmişti. Bu açıdan da son derece önemli bir galibiyet aldık.'' dedi.
Avrupa'ya katılmanın yeterli olmadığını başarılı olmak gerektiğini de vurgulayan Çapa, "Kuralar çekildiğinde 9 puanın bizi üst tura taşıyacağını düşündük. Önümüzde 5 maç var, bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Samsunspor'u her sezon Avrupa'da mücadele eden bir takıma dönüştürmek istiyoruz.'' şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE MAÇI
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten deneyimli futbol adamı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Evimizde oynuyoruz, bizim için ne kadar zor ise Fenerbahçe için de zor bir maç olacak. Fenerbahçe toparlanma sürecine girdi. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Süper Lig'de 7 hafta sonunda en az 15 puan hedefliyorduk. Şu an bunun 3 puan gerisindeyiz. Sezonu yine Avrupa Kupaları potasında tamamlamak istiyoruz. O yüzden Süper Lig'deki her maçımız önemli.''
Radyospor'a konuşan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Konferans Ligi'nde çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Rakibimiz kadroyu yeniledi. Yaz transfer döneminde 11-12 takviye yaptılar. Hocamız bunun farkındaydı. Çok iyi bir planla galip gelmeyi bildik. Legia Varşova geçen sezon Konferans Ligi'nde final oynayan Chelsea ve Real Betis'i yenmişti. Bu açıdan da son derece önemli bir galibiyet aldık.'' dedi.
Avrupa'ya katılmanın yeterli olmadığını başarılı olmak gerektiğini de vurgulayan Çapa, "Kuralar çekildiğinde 9 puanın bizi üst tura taşıyacağını düşündük. Önümüzde 5 maç var, bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Samsunspor'u her sezon Avrupa'da mücadele eden bir takıma dönüştürmek istiyoruz.'' şeklinde konuştu.
FENERBAHÇE MAÇI
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten deneyimli futbol adamı, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Evimizde oynuyoruz, bizim için ne kadar zor ise Fenerbahçe için de zor bir maç olacak. Fenerbahçe toparlanma sürecine girdi. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Süper Lig'de 7 hafta sonunda en az 15 puan hedefliyorduk. Şu an bunun 3 puan gerisindeyiz. Sezonu yine Avrupa Kupaları potasında tamamlamak istiyoruz. O yüzden Süper Lig'deki her maçımız önemli.''