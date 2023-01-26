Frutti Extra Bursaspor'a yeni forvet

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li forvet Aubrey Dawkins'i transfer etti.

Haber; AA
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Frutti Extra Bursaspor'a yeni forvet
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26 Ocak 2023 20:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Aubrey Dawkins'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki ABD'li forvet Aubrey Dawkins ile anlaşma sağladı. Kendisine hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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