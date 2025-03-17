Frimpong'un ayrılık düşüncesi

Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong, yaz aylarında takımdan ayrılmayı planlıyor.



Sky'da yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istiyor.



Frimpong'un 40 milyon euro bonservisle yaz aylarında Bayer Leverkusen'den ayrılabileceği belirtildi.



REAL VEYA BARCELONA



Alman basını daha önce Hollandalı futbolcunun Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olmak istediğini öne sürmüştü.



BU SEZON PERFORMANSI



Bayer Leverkusen'de bu sezon 40 maçta forma giyen Frimpong, 4 gol attı ve 11 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Frimpong'un Bayer Leverkusen ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



