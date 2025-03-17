Frimpong'un ayrılık düşüncesi

Jeremie Frimpong, yaz aylarında Bayer Leverkusen'den ayrıılmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Frimpong'un ayrılık düşüncesi
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17 Mart 2025 17:14
Bayer Leverkusen forması giyen Jeremie Frimpong, yaz aylarında takımdan ayrılmayı planlıyor.

Sky'da yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istiyor.

Frimpong'un 40 milyon euro bonservisle yaz aylarında Bayer Leverkusen'den ayrılabileceği belirtildi.

REAL VEYA BARCELONA

Alman basını daha önce Hollandalı futbolcunun Real Madrid veya Barcelona'ya transfer olmak istediğini öne sürmüştü.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 40 maçta forma giyen Frimpong, 4 gol attı ve 11 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Frimpong'un Bayer Leverkusen ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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