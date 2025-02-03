Friedel: "Onana'nın maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek"

Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki dönemde görev alan Brad Friedel, siyah-beyazlılarla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Friedel: 'Onana'nın maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek'
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03 Şubat 2025 13:46
Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminde yaşanan yönetimsel kriz sonrası görevine son verilen Brad Friedel, siyah-beyazlılarla ilgili Habertürk'e açıklamalar yaptı.

Friedel, ocak dönemi için Arat yönetimine 75 tane futbolcu raporu gönderdiğini söylediğini açıkladı. Brad Friedel, açıklamasında, "Ben toplamda 500 civarında, ocak dönemi için ise 75 tane oyuncu raporu gönderdim kulübe. Bu raporlar hazır. Muhtemelen yönetim değiştiği için eski yönetimden kalan şeylere çok bakılmadı" sözlerini sarf etti.

Friedel ayrıca, Beşiktaş'ta oyunculara ödenen maaş standardının çok yüksek olduğunu da belirtirken, Genoa'ya gönderilen Jean Onana hakkında da flaş iddialarda bulundu. Friedel, konuyla ilgili olarak, "Bizim kulübümüzde verdiğimiz maaşlar standartların çok çok üzerinde. Bu yüzden satış yapmak çok zor. Onana gitti, evet ama maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek" şeklinde konuştu.

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