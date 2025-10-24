UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Freiburg, Utrecht'i konuk etti.



Europa Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Freiburg'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Yuito Suzuki ile 45. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti.



Bu sonucun ardından Freiburg, puanını 7 yaptı. Utrecht, 0 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Freiburg, Nice deplasmanına giedecek. Utrecht, Porto'yu konuk edecek.