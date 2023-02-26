Freiburg ile Leverkusen 1 puana razı oldular!

Bundesliga 22. hafta maçında Freiburg ile Leverkusen karşı karşıya geldi.
Europa Park Stadion'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 28. dakikada Grifo'dan geldi. Leverkusen'in golünü 67. dakikada Serdar Azmoun attı.
Alınan bu sonucun ardından Freiburg puanını 41 yaptı. Leverkusen ise 28'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Hertha Berlin'i ağırlayacak. Freiburg, M'gladbach'a konuk olacak.
Europa Park Stadion'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 28. dakikada Grifo'dan geldi. Leverkusen'in golünü 67. dakikada Serdar Azmoun attı.
Alınan bu sonucun ardından Freiburg puanını 41 yaptı. Leverkusen ise 28'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Hertha Berlin'i ağırlayacak. Freiburg, M'gladbach'a konuk olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ