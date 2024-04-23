Fred: "Çok düşünmemiz gerek"

Fenerbahçe forması giyen Fred, Sivasspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred: 'Çok düşünmemiz gerek'
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22 Nisan 2024 22:44
Son güncelleme 23 Nisan 2024 02:14
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı orta saha maçın ardından şu sözleri kullandı;

"Golü attıktan sonra kendi adıma çok mutluydum. Ben bir önliberoyum, çok gol atmıyorum. Sonuç böyle olunca mutlu olmak mümkün değil. Konuşmak zor. Önümüzde başka önemli maçlar da var. Bu maç çok önemliydi. 2 kez öne geçtik ama berabere bitti. Çok düşünmemiz gerek. Yeterince iyi değildik. Berabere kaldık. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz."

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