Fransa Ligue 1 20. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Brest deplasmanına konuk oldu. PSG, Francis-Le Ble'deki maçı 5-2'lik skorla kazandı.



Paris Saint-Germain, 29. dakikada Ousmane Dembele ile öne geçti. Brest, 50. dakikada Romain Del Castillo ile 1-1'lik eşitliği buldu.



PSG'de ilk golü atan Dembele, 57 ve 62'de bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1'e getirdi.



Brest, Ajorque Ludovic'in 71'de attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve umutlandı.



PSG'de 89. dakikada sahne alan Gonçalo Ramos, maçın skorunu 4-2'ye getirdi. Ramos, 90+7'de bir kez sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Ramos'un son golüyle birlikte PSG, Brest'i deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup etti.



Bu sonucun ardından PSG, ligde 50 puana yükseldi. Brest, 28 puanda kaldı.



PSG, ligin bir sonraki haftasında sahasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Brest, Nantes deplasmanına gidecek.



