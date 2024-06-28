Fransa Bisiklet Turu başlıyor

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Turu'nun 111'incisi yarın başlayacak.İtalya ve İspanya turlarıyla yol bisikleti sezonunun "büyük tur" (grand tour) diye adlandırılan en önemli üç yarışından biri olan organizasyon, bu yıl 29 Haziran-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.1903'ten bu yana düzenlenmesinden dolayı turların en eski ve prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nda, 22 takımdan 176 sporcu mücadele edecek.Turun startı 26. defa Fransa dışındaki bir ülkeden verilecek. İtalya, tur tarihinde ilk kez Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabına ev sahipliği yapacak.Turun son etabı ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları nedeniyle ilk kez başkent Paris dışında koşulacak. Fransa Turu, Monaco ile Nice arasındaki bireysel zamana karşı etabıyla tamamlanacak. Tur, 35 yıl sonra ilk kez zamana karşı finalle sona erecek.Toplam uzunluğu 3 bin 498 kilometre olması planlanan tur; İtalya, San Marino, Fransa ve Monako'dan geçecek.8 düzlük, 7 dağ, 4 tepe ve 2 bireysel zamana karşı olmak üzere 21 etaptan oluşan turdaki tırmanış bölümleri, Apeninler (İtalya), İtalyan ve Fransız Alpleri, Massif Central ve Pireneler'de koşulacak.Toplam 2,3 milyon avro para ödülünün dağıtılacağı 111. Fransa Turu'nun genel klasman şampiyonuna ise 500 bin avro ödül verilecek.