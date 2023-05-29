Fransa Açık'ta Sabalenka ve Tsitsipas tur atladı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ilk günü kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerde 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas tur atladı.



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Belaruslu raket Sabalenka, ilk tur mücadelesinde Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.



Üç numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Danielle Collins'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle geçerken, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ise Çek Karolina Muchova'ya 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenildi.



Erkeklerde Yunan raket Tsitsipas, ilk turda Çek sporcu Jiri Vesely'yi 7-5, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek ikinci tur biletini aldı.



Yedi numaralı seribaşı Andrey Rublev de Sırp Laslo Djere'yi 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.



