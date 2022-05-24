'Frankfurt, Rıdvan Yılmaz için avantajlı!'

Alman basını, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz'ın transferinde Eintracht Frankfurt'un avantajlı olduğunu yazdı.



Sport 1'de, Frankfurt'un transfer çalışmalarına yer verilirken, Aurelio Buta ve Hrvoje Buto ile birlikte Rıdvan Yılmaz'ın da listede yer aldığı belirtildi. Haberde, Beşiktaş ile Rıdvan Yılmaz için yapılan görüşmelerin olumlu yönde gittiği ifade edildi.



Rıdvan Yılmaz ile İtalya'dan Torino'nun da ilgilendiği ancak Eintracht Frankfurt'un gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmasının Alman ekibine transfer için avantaj sağladığı aktarıldı.



Genç sol bekin Beşiktaş'ta artık 11'in düzenli oyuncusu olduğu hatırlatılırken, Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım kadrosunda yer verildiği de kaydedildi.



AHMET NUR ÇEBİ: "10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Rıdvan Yılmaz için 10 milyon euro istediklerini söylemişti. Siyah-beyazlıların başkanı açıklamasında, "Evet doğru, Rıdvan için resmi teklif geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bu yüzden bir bonservis belirlemedik. Ama 10 milyon euroyu bulması lazım teklifin. Bu sezon 10 milyon euroyu getiren olursa Rıdvan'ı Avrupa'ya gönderirim. Mühim olan Rıdvan'ı satmak kadar, yerine yeni birini koyabilmektir." ifadelerini kullanmıştı.







