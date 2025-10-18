Franco Tongya: 'Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik'

Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Franco Tongya, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu



"GOL YEDİĞİMİZDE VAZGEÇMEDİK"



Tongya, galibiyetin takım olarak elde edildiğini vurguladı:



"Buraya puan veya puanlar için gelmiştik. Ortada bir oyun vardı. Gol yediğimizde vazgeçmedik. Sonunda galibiyet golünü bulduk. Kime karşı olursa olsun, kim atarsa atsın galibiyet golü çok sevindirici. Takım olarak yaptığımız işten keyif aldık. Kim atarsa atsın, kazanmamız çok önemli."



