Franck Ribery'e Süper Lig'den iki talip

Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Foot Mercato, 38 yaşındaki Fransız oyuncuyu isteyen iki Süper Lig kulübünü açıkladı.



Haberde bu kulüplerin Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük olduğu belirtildi.



Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana'da forma giyiyor. Yaşı ilerlemesine karşın Fransız yıldız birçok kulübün radarında yer alıyor. 38 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da geçirdiği iki sezonun ardından opsiyonlu olarak 1 yıllığına Salernitana'ya imza atmıştı. Ribery 2005 yılında ülkemizde Galatasaray forması giymişti.



12 MAÇTA 2 ASİST YAPTI



Tecrübeli kanat oyuncusu, Salernitana'da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.









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