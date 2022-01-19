Franck Ribery'e Süper Lig'den iki talip

Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery'i Süper Lig'den iki takımın istediği kaydedildi.

Abone Ol
Franck Ribery'e Süper Lig'den iki talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 08:13
Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery ile ilgili flaş iddia ortaya atıldı. Foot Mercato, 38 yaşındaki Fransız oyuncuyu isteyen iki Süper Lig kulübünü açıkladı.

Haberde bu kulüplerin Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük olduğu belirtildi.

Franck Ribery, Serie A'ya yeni yükselen Salernitana'da forma giyiyor. Yaşı ilerlemesine karşın Fransız yıldız birçok kulübün radarında yer alıyor. 38 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da geçirdiği iki sezonun ardından opsiyonlu olarak 1 yıllığına Salernitana'ya imza atmıştı. Ribery 2005 yılında ülkemizde Galatasaray forması giymişti.

12 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Tecrübeli kanat oyuncusu, Salernitana'da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.