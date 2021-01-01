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Fox: "Kaybetmekten bıktım..."

Sacramento Kings point guardı De'Aaron Fox, "kaybetmekten bıktığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings point guardı De'Aaron Fox, "kaybetmekten bıktığını" söyledi.

Fox yakın zamanda yaptığı bir açıklamada "kimsenin kaybetmeyi sevmediğini" ve Kings'e gelene kadar basketbol kariyerinde "hiç kaybetmediğini" ifade etti:

"Buraya gelene kadar hiç kaybetmiyordum. Hayatımın ilk 18, 19 yılında, basketbol oynadığım her adımda bir şeyler kazanıyordum. NBA'e geldikten sonra bir insan kazanmayı nasıl umursamaz bilmiyorum, herkes sürekli ne kadar para kazandığınızdan falan bahsediyor.

Hangi seviyede olursanız olun, kimse kaybetmeyi sevmez. İster para kazanın ya da kazanmayın, kaybetmek kimsenin hoşuna gitmez. Tabii ki ki herkes kazanmak ister."

Kings ekibindeki en iyi oyuncu olarak görülen Fox, bu sezon 21.0 sayı, 3.6 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarına sahip.


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