Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'un 165 milyon dolarlık kontratı reddettiği ve 2025'te daha büyük bir anlaşma aradığı bildirildi.



Fox'ın bu yıl sözleşmesini uzatma fırsatı yakaladığı, ancak gözüne daha büyük bir kontratı kestirdiği için bunu geri çevirdiği iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, Fox'ın temsilcisi olan Klutch Sports CEO'su Rich Paul'un, Fox'ın önümüzdeki yaz dört yıllığı 229 milyon dolarlık maksimum uzatma imzalamaya hak kazanacağı için, bu yılki üç yıllığı 165 milyon dolarlık maksimum uzatmayı pas geçtiğini söylediğini aktardı.



Charania ayrıca, 26 yaşındaki oyuncunun "Sacramento'nun geleceğinde önemli bir rol oynamak istediğini hem kamuoyuna hem de özel olarak açıkça belirttiğini" söylerken, kendisi ve diğer önemli oyuncuların, bu yazın önemli kararları konusunda Kings sahibi Vivek Ranadive ve takım yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.



Bu kararlar arasında, deneyimli şutör guard DeMar DeRozan'ın kadroya katılmasının da yer aldığı kaydedildi.



2025-26 sezonu sonuna dek takımla sözleşmesi bulunan Kings guardı, bu sezon bir All-NBA takımına seçilirse, beş yıllığı 345 milyon dolarlık bir supermax kontratı anlaşmaya hak kazanacak.



Fox geçtiğimiz yıl kariyer rekoru 26,6 sayının yanı sıra, 4,6 ribaund, 5,6 asist ve lig lideri olduğu 2,0 top çalma ortalamaları yakalayarak, bireysel anlamda başarılı bir 2023-24 sezonunu geride bırakmıştı.



