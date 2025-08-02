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Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Macaristan Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak. McLaren pilotları Piastri ve Norris, sıralamada Leclerc'i yakından takip etti.

calendar 02 Ağustos 2025 18:32
Haber: AA, Fotoğraf: formula1.com
Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 15.372 saniyelik derece elde eden Leclerc, ilk cebe yerleşti.

Leclerc'in 0.026 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.041 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

Macaristan Grand Prix'si ise 3 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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